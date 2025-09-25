Danimarka'daki havalimanlarında yeniden dronlar görüldü
Danimarka’da Aalborg Havalimanı yakınlarında dronlar görülmesi nedeniyle havalimanı ve hava sahası tekrar kapatıldı.
Berlin
Kopenhag havalimanının kapatılmasına sebep olan dron uyarısından sadece iki gün sonra, ülkenin diğer havalimanlarında dronlar görüldü ve hava sahasının geçici olarak kapatılmasına yol açtı.
Kuzey Jutland Polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Aalborg Havalimanı yakınlarında dronlar görüldüğünü ve bu nedenle hava sahasının kapatıldığını duyurdu.
Güney Jutland Polisi ise Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup şehirlerindeki havalimanlarının yakınlarında da dronlar görüldüğünü açıkladı.
Danimarka’nın F-16 ve F-35 savaş uçakları Skrydstrup'ta konuşlandırılıyor.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’na (EUROCONTROL) göre, Aalborg Havalimanı'nda sabahın erken saatlerine kadar kalkış veya iniş yapılmayacak.
Danimarka polisi, dronların, 22 Eylül’de Kopenhag'da hava trafiğini durma noktasına getiren dronlara benzer bir model izlediğini duyurdu.
Hibrit saldırı
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, dronların ülke havalimanlarında görülmesini "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek, “Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Sistematik görünüyor.” dedi.
Poulsen, Danimarka'ya yönelik doğrudan bir askeri tehdidin henüz olmadığını da vurguladı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de söz konusu olayı "Danimarka'nın kritik altyapısına bugüne kadarki en ciddi saldırı" olarak nitelendirdi.
İskandinav bölgesinin en yoğun iki havalimanı olan Kopenhag ve Oslo havalimanları, 22 Eylül Pazartesi akşamı geç saatlerde hava sahalarında dronlar tespit edilmesinin ardından saatlerce kapatılmıştı.
Danimarka hükümeti, olayı ülkenin kritik altyapısına bugüne kadar yapılan en ciddi saldırı olarak nitelendirerek, olayın Rusya ile bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.
Avrupa hava trafiği
Havalimanı kapatmaları, son günlerde Avrupa havalimanlarında yaşanan bir dizi aksamanın ardından geldi.
Siber saldırılar ve dronlar Avrupa hava trafiğini durma noktasına getirmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına yönelik fidye yazılımı Avrupa genelindeki birçok büyük havalimanında ciddi aksamalara yol açmıştı. Brüksel, Berlin ve Londra gibi şehirlerde, uçuşlar, check-in ve biniş sistemlerinde büyük sıkıntılar yaşandı. Saldırının etkileri, hafta boyunca devam etti ve operasyonlarda gecikmelere neden oldu.
NATO Genel Sekreteri Rutte'den olayla ilgili açıklama
Mark Rutte, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile konuştuğunu belirterek duruma büyük ciddiyetle yaklaştığını ifade etti.
Rutte, "NATO müttefikleri ve Danimarka, kritik altyapımızın güvenliğini ve emniyetini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda birlikte çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.
Danimarka’da Aalborg Havalimanı ve diğer havalimanlarında dronların görülmesi, son dönemde Avrupa’da artan dron ve siber tehditleri gündeme taşıdı.
Dronlar, özellikle kritik altyapı olan havalimanlarında uçuşları engelleyerek ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, 22 Eylül'de yaşanan olayı "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek, bunun sistematik bir risk olduğuna dikkati çekmişti.
AB Dönem Başkanı Danimarka, 1-2 Ekim'de AB zirvesi ve Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.