Dolar
44.36
Euro
51.52
Altın
4,562.59
ETH/USDT
2,177.70
BTC/USDT
71,302.00
BIST 100
13,066.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Danimarka'da Başbakan Frederiksen'in galip çıktığı seçimde koalisyon hükümeti kurulacak

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Danimarka'da dün yapılan genel seçimi Başbakan Mette Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratlar önde tamamlasa da sonuçlar tek başına hükümet kurmak için yeterli olmadı.

Lejla Biogradlija  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Danimarka'da Başbakan Frederiksen'in galip çıktığı seçimde koalisyon hükümeti kurulacak

Ankara

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR'nin paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 100'ü sayıldı.

Başbakan Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratlar liderliğindeki sol blok 179 sandalyeli parlamentoda (Folketing) 84 sandalye kazanırken, Danimarka Liberal Partisi (Venstre) liderliğindeki sağ blok 77 sandalye aldı.

Frederiksen, sayımın tamamlanmasının ardından başkent Kopenhag'daki Sosyal Demokratlar parti merkezinde yaptığı konuşmada, partisi için daha iyi sonuçlar beklediğini ifade ederek, "Önümüzdeki 4 yıl Danimarka Başbakanı olarak görevime devam etmeye hazırım." dedi.

İki blokun da 90 sandalye barajını aşamaması sonucu koalisyon hükümetinin kurulacağı Danimarka'daki seçimde, 14 sandalye kazanan Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in partisi Moderaterne (Ilımlar) ise yeni hükümeti hangi bloğun kuracağı noktasında "belirleyici" taraf olacak.

Rasmussen de başkentteki parti merkezinde yaptığı açıklamada, "Gelin ve bizimle oynayın." diye konuştu.

DR, dünkü seçimi "Sosyal Demokratlar'ın 1901'den bu yana en ciddi oy kaybını yaşadığı seçim" olarak niteledi.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılırken; seçmenler, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet