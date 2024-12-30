Dakika dakika Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazası anları
Güney Kore'de, dün 179 yolcunun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının son dakikalarında nelerin yaşandığı ortaya çıkmaya devam ediyor.
İstanbul
BBC'deki habere göre, hava trafik kontrolü, Bangkok-Muan seferini yapan uçağın yerel saatle 08.54'te Muan Uluslararası Havalimanı'na inişine izin verdi.
- Güney Kore'de yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu 179 kişi hayatını kaybetti
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Uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na güneyden yaklaştı.
Bölgedeki kuş hareketliliğiyle ilgili uyarı, 08.57'de yayımlandı.
Pilot uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi
Pilot, yerel saatle 08.59'da "mayday" çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi ve asıl iniş iznini iptal ederek kuzey yönünden iniş izni istedi.
Saat 09.00'da piste yeniden yaklaşmak için manevra yapan uçağa, 09.01'de pistin kuzeyinden iniş izni verildi.
Uçak, 09.02'de, 2 bin 800 metrelik pistin 1200'üncü metresinde yere ilk temasını gerçekleştirdi.
İniş takımları açılmadan inen uçak pist boyunca sürüklendi
Uçağın kaza yaptığına dair görüntülerde, tekerlekleri veya diğer iniş takımları açılmadan yere inen uçağın gövdesi üzerinde pist boyunca kaydığı görüldü.
Uçak, 09.03'te, pistin sonundaki yükseltilmiş bir beton duvara çarptı. Söz konusu beton duvarın üzerinde Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, yer alıyordu.
Pistin bittiği nokta ile beton duvar arası 250 metre uzunluğunda.
Kazadan kurtulan iki kişiden ilki 09.23'te, ikincisi 09.50'de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı.
Maksimum yolcu kapasitesi 189 kişiydi
Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağının kanat açıklığı 35,8 metre, uçağın uzunluğu ise 39,5 metreydi.
Maksimum yolcu kapasitesi 189 kişi olan uçakta, 2 tane "CFM56-7B26" modelli motor kullanılıyordu.
Güney Kore'deki uçak kazası
Güney Kore'nin Muan şehrinde, dün, Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.
Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.