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Dünya

Dakika dakika Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazası anları

Güney Kore'de, dün 179 yolcunun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının son dakikalarında nelerin yaşandığı ortaya çıkmaya devam ediyor.

Muhammet Nazım Taşcı  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Dakika dakika Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazası anları

İstanbul

BBC'deki habere göre, hava trafik kontrolü, Bangkok-Muan seferini yapan uçağın yerel saatle 08.54'te Muan Uluslararası Havalimanı'na inişine izin verdi.

Uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na güneyden yaklaştı.

Bölgedeki kuş hareketliliğiyle ilgili uyarı, 08.57'de yayımlandı.

Pilot uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi

Pilot, yerel saatle 08.59'da "mayday" çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi ve asıl iniş iznini iptal ederek kuzey yönünden iniş izni istedi.

Saat 09.00'da piste yeniden yaklaşmak için manevra yapan uçağa, 09.01'de pistin kuzeyinden iniş izni verildi.

Uçak, 09.02'de, 2 bin 800 metrelik pistin 1200'üncü metresinde yere ilk temasını gerçekleştirdi.

İniş takımları açılmadan inen uçak pist boyunca sürüklendi

Uçağın kaza yaptığına dair görüntülerde, tekerlekleri veya diğer iniş takımları açılmadan yere inen uçağın gövdesi üzerinde pist boyunca kaydığı görüldü.

Uçak, 09.03'te, pistin sonundaki yükseltilmiş bir beton duvara çarptı. Söz konusu beton duvarın üzerinde Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, yer alıyordu.

Pistin bittiği nokta ile beton duvar arası 250 metre uzunluğunda.

Kazadan kurtulan iki kişiden ilki 09.23'te, ikincisi 09.50'de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı.

Maksimum yolcu kapasitesi 189 kişiydi

Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağının kanat açıklığı 35,8 metre, uçağın uzunluğu ise 39,5 metreydi.

Maksimum yolcu kapasitesi 189 kişi olan uçakta, 2 tane "CFM56-7B26" modelli motor kullanılıyordu.

Güney Kore'deki uçak kazası

Güney Kore'nin Muan şehrinde, dün, Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

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