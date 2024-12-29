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Dünya

Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı

Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

Dilara Karataş  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı

Ankara

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.


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