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Dünya

Güney Kore'de yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu 122 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 122 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Güney Kore'de yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu 122 kişi hayatını kaybetti

Pekin

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada ilk belirlemelere göre 122 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı.


Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı. 181 kişiyi taşıyan uçaktaki kalan 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu, hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan 2'sinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Ülkede devlet bakanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazanın ardından havalimanına gelirken görevlilere arama kurtarma çalışmaları için tüm çabaların sarf edilmesi talimatını verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Choi, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde, Genel Sekreter Chung Jin-suk başkanlığında ilgili birimlerin sekreterlerinin katıldığı acil durum toplantısı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Vekili Lee Ho-young, polis birimlerine tüm imkanları seferber ederek itfaiye ve diğer birimlerle birlikte çalışma talimatı verdi.

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

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