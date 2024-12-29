Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,402.90
BTC/USDT
95,192.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'da St. John's'tan Halifax'a giden uçağın sol tarafı inişi sırasında alev aldı

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafı, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.

Aynur Şeyma Asan  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Kanada'da St. John's'tan Halifax'a giden uçağın sol tarafı inişi sırasında alev aldı

Ankara

CBC News'in haberine göre, PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı.

Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.

Yolculardan Nikki Valentine, uçağın iniş takımının "düzgünce açılmaması" nedeniyle sol kanadının bir süre yere sürtündüğünü ve alev aldığını belirtti.

Valentine, uçakta yaklaşık 80 yolcunun bulunduğunu ifade ederken, havalimanından yapılan açıklamada uçaktaki yolcu sayısına ilişkin detay yer almadı.

Uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Sınırdaki karlı dağlarda dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyorlar
Türkiye'deki hızlı tren hat uzunluğu 3 yılda katlanacak
"Şehit Gazi Dijital Kart" hayata geçirildi
Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2,5 milyondan fazla araç denetlendi

Benzer haberler

Kanada'da St. John's'tan Halifax'a giden uçağın sol tarafı inişi sırasında alev aldı

Kanada'da St. John's'tan Halifax'a giden uçağın sol tarafı inişi sırasında alev aldı

Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı

AB, Azerbaycan uçağının düşürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını açıkladı

Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını açıkladı
Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi

Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi
AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet