Dolar
19.87
Euro
21.41
Altın
1,975.05
ETH/USDT
1,854.00
BTC/USDT
27,187.00
BIST 100
4,470.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya'da sona erdi

Finlandiya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması tamamlandı.

Murat Temizer  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya'da sona erdi

Varşova

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oylama sürecinde her şey yolunda gitti. Herhangi bir aksilik yaşanmadı ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi vardı. Vatandaşlarımızın kullandığı oyların yer aldığı pusulalar yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gönderilecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 733 bin 940'a ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya'da sona erdi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya'da sona erdi

Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, hükümet kurma görevini reddetti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın hatasını düzeltmesini bekliyoruz

Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi

Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras hükümet kurma görevini kabul etmedi

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras hükümet kurma görevini kabul etmedi
Letonya Ukrayna için mühimmat üretimine yoğunlaştı

Letonya Ukrayna için mühimmat üretimine yoğunlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet