Bakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu Finlandiya İslam Cemaati temsilcilerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunu temsil eden "Finlandiya İslam Cemaati" Başkanını ve beraberindeki heyeti kabul etti.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Finlandiya’daki Tatar kardeşlerimizin çatı kuruluşu 'Finlandiya İslam Cemaati' Başkanı ve temsilcilerini Helsinki'de kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.