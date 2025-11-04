Dolar
42.09
Euro
48.37
Altın
3,936.86
ETH/USDT
3,304.40
BTC/USDT
101,415.00
BIST 100
10,914.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanacak maç öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Politika

Bakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu Finlandiya İslam Cemaati temsilcilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunu temsil eden "Finlandiya İslam Cemaati" Başkanını ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Muhammet Tarhan  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Bakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu Finlandiya İslam Cemaati temsilcilerini kabul etti Fotoğraf: Murat Gök/AA

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Finlandiya’daki Tatar kardeşlerimizin çatı kuruluşu 'Finlandiya İslam Cemaati' Başkanı ve temsilcilerini Helsinki'de kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konut tamamlanıp teslim ediliyor
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Bakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu Finlandiya İslam Cemaati temsilcilerini kabul etti

Bakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu Finlandiya İslam Cemaati temsilcilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya'da temaslarda bulunacak

YÖK'ten Dışişleri Bakanı Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze konulu toplantı gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze konulu toplantı gerçekleştirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi

Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet