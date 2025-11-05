Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Parlamentosunda hitapta bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Finlandiya Parlamentosunda düzenlenen etkinliğe katılarak hitapta bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, başkent Helsinki'de Finlandiya Parlamentosunda konuştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fidan ayrıca, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.