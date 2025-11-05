Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Parlamentosunda hitapta bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Finlandiya Parlamentosunda düzenlenen etkinliğe katılarak hitapta bulundu.

Tuğba Altun  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Parlamentosunda hitapta bulundu Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, başkent Helsinki'de Finlandiya Parlamentosunda konuştu.

Fidan ayrıca, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi.

