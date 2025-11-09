Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,402.10
BTC/USDT
102,375.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bolivya'da seçimleri kazanan yeni Devlet Başkanı Paz yemin etti

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini kazanan merkez sağcı Rodrigo Paz, 2025-2030 dönemi için parlamentoda yemin etti.

Sinan Doğan  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Bolivya'da seçimleri kazanan yeni Devlet Başkanı Paz yemin etti

Bolivar

Paz, Yönetimsel başkent La Paz'daki Kongre'de düzenlenen törende, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından yeni dönemine resmen başladı.

Devlet Başkanı Paz, yemin törenindeki konuşmasında, önceki hükümetlerin kendilerine enflasyon ve borç sarmalına sürüklenmiş, çökmüş bir ekonomi bıraktığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini aktaran Paz, "Miras aldığımız ülke yıkıldı. Bize çökmüş bir ekonomi, son 30 yılın en düşük uluslararası rezervleri, enflasyon, kıtlık, borç ve güvensiz bir ülke bıraktılar." ifadesini kullandı.

Paz, ülkedeki mevcut ekonomik krize dikkati çekerek, "Geride haklı gösterilmesi mümkün olmayan mali açıklar bırakarak gittiler. Yolsuzluk adeta devlet politikası haline gelmiş durumda. Artık sofraya yemek koyamayan ideolojilere yeter diyoruz. İstihdama, üretime, büyümeye ve özel mülkiyete saygı göstermeyen bir sistemi kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) eski liderlerini hedef alan Paz, şunları kaydetti:

"Uluslararası tanıkların, silahlı kuvvetlerin ve polisin huzurunda sormak istiyorum: Gaz nerede? Bize vadettiğiniz o bereketli gaz denizi nerede? Bolivya'nın bir gaz denizi olacağını söylemiştiniz, Evo (eski Devlet Başkanı Morales) lityum nerede? Arce (eski Devlet Başkanı Luis Arce) gaz nerede?"

Paz'ın yemin törenine, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Peru Başbakanı Ernesto Alvarez, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, Panama Dışişleri Bakanı Javier Marteniz, El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, Kosta Rika Devlet Başkanı Yardımcısı Stephan Brunner'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau katıldı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı (1989-1993) Jaime Paz Zamora'nın oğlu Rodrigo Paz, ülkeyi son 42 yılın en ciddi ekonomik krizlerinden biriyle mücadele etme sorumluluğuyla devralacak.

20 yıllık MAS iktidarı son bulmuştu

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini Hristiyan Demokrasi Partisi'nin merkez sağ adayı Rodrigo Paz, oyların yüzde 54,53'ünü alarak kazanmıştı.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen MAS'ın 20 yıllık iktidarına son vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'daki taş ocağı şantiyesindeki göçüğe ilişkin ön inceleme raporu yayımlandı
Kars'ta bitkin bulunan yaralı bozayının tedavisi sürüyor
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı
Bakan Kurum: Gelecek hafta 350 bininci deprem konutunu teslim edeceğiz, yıl sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır

Benzer haberler

Bolivya'da seçimleri kazanan yeni Devlet Başkanı Paz yemin etti

Bolivya'da seçimleri kazanan yeni Devlet Başkanı Paz yemin etti

DENK lideri Van Baarle, Hollanda'da yeni hükümetin Müslüman karşıtlığıyla mücadele etmesi gerektiğini söyledi

Uzmanlara göre İsrail, Hollanda'daki seçimin kaybedenleri arasında

Kuzey Makedonya'da halk, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında

Kuzey Makedonya'da halk, yerel seçimin ikinci turu için sandık başında
Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'ın seçimden sonra müttefiki kalmadı

Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'ın seçimden sonra müttefiki kalmadı

Hollanda'da aşırı sağın güç kaybettiği genel seçimin ardından partileri zorlu koalisyon pazarlıkları bekliyor

Hollanda'da aşırı sağın güç kaybettiği genel seçimin ardından partileri zorlu koalisyon pazarlıkları bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet