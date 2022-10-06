Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin birlik ve Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor." dedi.
Prag
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmesi) Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum.
AB'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde ve birliğin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz.
(Avrupa Siyasi Topluluğu) Bu platformun, üyelik sürecimize halel getirmesini asla kabul etmeyeceğimizi vurguladık.
Türkiye'nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının, dahası bu durumun Avrupa Birliği'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim.
AB'nin, bazı ülkelerin çıkarlarına ve ihtiraslarına teslim olmadan Türkiye'yle birlik ilişkilerini katılım perspektifi temelinde ilerletmesini bekliyoruz.
Temel ve öncelikli beklentimiz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun AB ile ilişkilerimizi güçlendirmesi ve üyelik sürecimize katkı sağlamasıdır.
Tahıl sevkiyatının önümüzdeki süreçte de devamı, başta Ukrayna halkı olmak üzere tüm Avrupa'nın ve dünyanın çıkarına olacaktır.
(Yunanistan) AB'nin birlik dayanışması adı altında hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyorum.
Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz.
Çözümün tek anahtarı Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. Kalıcı çözüm için Ada'daki gerçeklerin kabulü gerekir.
(Paşinyan'la görüşme) Bazı talepler söz konusu oldu. Dışişleri Bakanlarımız, özel temsilcilerimiz görüşecek ve çıkan neticeye göre adımlarımızı atacağız.
Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibarıyla zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor.
Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım.
Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkileri bir an önce ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz.
İsveç'te terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği, parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç'e bakışımız olumlu olmayacaktır.
(Rusya-Ukrayna savaşı) Esir takası kadar tahıl olayını da gübreyi de önemsiyoruz. Yarın Sayın Putin ile telefon görüşmemiz olacak, bunları değerlendireceğiz.
(Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi) Ön şartımız yok. Azerbaycan'la barış sözleşmesini yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.