TCF Başkanı Çelen: Rekor katılımla bu yılki organizasyonda 45 ülkeden 170 sporcuyu Antalya'da misafir ediyoruz
Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, "Rekor katılımla bu yılki organizasyonda 45 ülkeden 170 sporcuyu Antalya'da misafir ediyoruz." dedi.
Antalya
Çelen, kentte devam eden Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na ilişkin bir otelde düzenlenen basın toplantısında, artistik cimnastiğin en prestijli organizasyonlarından biri olan dünya kupasına Antalya'da ikinci kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Dünya kupasının artık başka boyut kazandığını belirten Çelen, "Rekor katılımla bu yılki organizasyonda 45 ülkeden 170 sporcuyu Antalya'da misafir ediyoruz. Bu ilgi, hem ülkemizin cimnastik alanındaki yükselişini hem de düzenlediğimiz organizasyonların uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesidir." diye konuştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dün gerçekleştirilen elemelerde Adem Asil ve İbrahim Çolak'ın halka aletinde, Bengisu Yıldız'ın da asimetrik paralelde finale kalmasına değinen Çelen, Türk cimnastiğinin her yarışmada madalya almak için mücadele ettiğini dile getirdi.
Çelen, Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın önümüzdeki yıl çok daha büyük önem kazanacağını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Çünkü gelecek yıl olimpiyat kotası verecek. Dolayısıyla katılımın daha da artmasını bekliyoruz. Bu yıl 45 ülkenin yer aldığı organizasyonda gelecek yıl bu sayının 60–65 ülkeye ulaşacağını, sporcu sayısının ise 300'e yaklaşacağını öngörüyoruz. Türkiye Cimnastik ailesi olarak dünyanın her arenasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz."
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan Antalya'yı cimnastiğin merkezine dönüştürme yolundaki ve Türk sporunu geliştirmeye yönelik çabalarının büyük heyecanla devam ettiğini anlattı.
Toplantıya, milli takım antrenörleri Yılmaz Göktekin ve Göksu Üçtaş Şanlı, milli sporcular İbrahim Çolak ve Sevgi Seda Kayışoğlu ile Vestel Global Pazarlama ve Yurtiçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.