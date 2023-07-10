Dolar
26.07
Euro
28.60
Altın
1,920.83
ETH/USDT
1,865.00
BTC/USDT
30,257.00
BIST 100
6,266.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın ardından sular altında kalan köy dron ile görüntülendi
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.

Serkan Kaya  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Vilnius

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Zirvede, terörizm başta olmak üzere, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Sağlık Bakanı Koca: Bartın'da hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor
Sultanbeyli'de kamyonun damperinin üst geçide çarpması sonucu trafik yoğunluğu oluştu
Düzce'de tamamı sular altında kalan köyde tahliye çalışmaları sürüyor
Selde sürüklenen kamyondan komşusunun uzattığı çarşafla kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" paylaşımı

NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım
NATO, Vilnius Zirvesi'nde önemli kararlar alacak

NATO, Vilnius Zirvesi'nde önemli kararlar alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet