Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.
Yeni Delhi
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Banga'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Dünya Bankası ile köklü ilişkilerinden ve "asrın felaketi" sonrası bankanın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki üç yıllık Türkiye Fonu’nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Yatırımların tamamının deprem bölgesinin yeniden inşası başta olmak üzere istihdam ve üretime yönelik uzun vadeli yatırımlara dönüşeceği ifade edilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası ile yeni dönemde iş birliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.