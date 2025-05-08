Dolar
38.64
Euro
43.68
Altın
3,329.35
ETH/USDT
1,910.10
BTC/USDT
99,042.00
BIST 100
9,074.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde bulunan Butler Kütüphanesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı.

Hakan Çopur  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol - AA

Washington

Amerikan üniversite kampüslerindeki Filistin gösterilerinin merkezi sayılan Columbia Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci, Butler Kütüphanesi'nde büyük bir gösteri düzenledi.

Kütüphanede bir araya gelen öğrenciler Filistin lehine sloganlar atarken, okul yönetimi kısa süre sonra New York polisini okula davet etti.

Bunun üzerine kütüphaneye giren New York polisi en az 70 göstericiyi gözaltına alırken, zaman zaman polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gösteriyi düzenleyen öğrenci grubu, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük militarize polis güçlerinden biriyle karşı karşıyayız. Görevlendirilmiş güvenlik görevlileri bizi boğdu ama biz yılmadık. Sessizce aşağı inmeyi reddediyoruz. İşe yaramaz entelektüeller olmayacağız. Filistin bizim pusulamızdır ve şiddetli baskı karşısında güçlü duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Columbia Üniversitesi Başkanı Claire Shipman ise olaya karışan kişilerin "kendilerini tanıtmayı ve binayı terk etmeyi" reddettiklerini ve bu gerekçelerle gözaltına alındıklarını söyledi.

Harvard, Columbia ve Pensilvanya üniversiteleri

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde yer alıyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları 2-3 Ağustos'ta yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

Benzer haberler

ABD'li siyaset bilimci Joseph Nye hayatını kaybetti

ABD'li siyaset bilimci Joseph Nye hayatını kaybetti

ABD'de bir lisenin önündeki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı

Trump, "büyük bir ülke" ile ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu

Trump, "büyük bir ülke" ile ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu
Rümeysa Öztürk, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince 9 Mayıs'ta ziyaret edilecek

Rümeysa Öztürk, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince 9 Mayıs'ta ziyaret edilecek
Netanyahu, ABD'nin Husilerle ateşkes yapmasına karşın Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini söyledi

Netanyahu, ABD'nin Husilerle ateşkes yapmasına karşın Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet