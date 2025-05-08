Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sakarya
Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde bir kişi, otomobiliyle kavşakta drift yapmaya başladı.
Durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi eline alıp otomobile doğru koştu.
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Durumu fark eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, esnafın attığı tabure otomobile isabet etmedi.
Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.