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Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Murat Arapoğlu  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada

Sakarya

Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde bir kişi, otomobiliyle kavşakta drift yapmaya başladı.

Durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi eline alıp otomobile doğru koştu.

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Durumu fark eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, esnafın attığı tabure otomobile isabet etmedi.

08.05.2025

Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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