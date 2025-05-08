İran: İsrail, ABD'yi bölgede savaşa sürüklemeye çalışıyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İsrail'in ABD'yi bölgede savaşa sürüklemek istediğini söyledi.
Tahran
İran devlet televizyonuna göre, geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Meşhed'de düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Selami, İsrail ve ABD'nin tehditlerine cevap verdi.
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İran'ın savaş istemediğini ancak savaşa hazırlıklı olduğunu ifade eden Selami, "Amerikan makamlarına söyleyecek bir şeyimiz var. Bizi nükleer konuda tehdit ederseniz bilin ki biz her ölçekte savaşa hazırız ancak İran nükleer silah peşinde değil ve bunları askeri doktrininden çıkarmış durumda." dedi.
İsrail'in ABD'yi bölgede savaşa sürüklemek istediğini söyleyen Selami, "Amerikalılar kendi kişisel çıkarları uğruna ABD'yi feda etmek isteyen suçlu İsrail Başbakanı'na (Binyamin Netanyahu) aldanmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Selami, İsrail'in tehditlerine ise "Tek bir Ensarullah (Yemen'deki Husiler) füzesine bile tahammül edemediniz. İran'ın çok sayıda füzesine nasıl tahammül edeceksiniz. Oturun yerinizde." diye yanıt verdi.