Dolar
37.95
Euro
42.13
Altın
3,115.19
ETH/USDT
1,603.20
BTC/USDT
81,983.00
BIST 100
9,494.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Tarama Gemisi Hizmete Alma ve İlk Blok Kaynak Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

Avustralya, Trump'ın tarifelerine karşı Çin'le işbirliği yapma olasılığını reddetti

Avustralya, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine karşı Çin'le işbirliği yapma ihtimalini reddetti.

Dilara Karataş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Avustralya, Trump'ın tarifelerine karşı Çin'le işbirliği yapma olasılığını reddetti

Ankara

ABC News'ün haberine göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin'in Kanberra Büyükelçisi Şiao Çian'ın ABD'ye karşı "el ele verme" önerisini değerlendirdi.

Albanese, Avustralya'nın Çin ile önemli ticaret ilişkisi olduğunu belirterek "Çin açık ara en büyük ticaret ortağımız." dedi.

Ticaretlerinin yüzde 80'inin ABD'yi içermediğine dikkati çeken Albanese, Avustralya'nın "kendi adına konuşacağını" söyledi.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles da Pekin'in tarifelere karşı "el ele verme" önerisini geri çevirdi.

Marles, Kanberra'nın çıkarları doğrultusunda Endonezya, Hindistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri ile daha güçlü bağlar kurmaya odaklanacağını belirtti.

"Çin'in elini tutacağımızı sanmıyorum." diyen Marles, Çin'e olan bağımlılıklarını azaltarak Avustralya'nın ekonomisini güçlendireceklerini ifade etti.

Marles, Çin ve ABD arasında da bir ticaret savaşı görmek istemediklerini dile getirdi.

Çin'in Kanberra Büyükelçisi Şiao, The Sydney Morning Herald gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ABD'nin "hegemonik davranışlarını" durdurmanın tek yolunun işbirliğini güçlendirmek ve bu kapsamda Çin'in Avustralya ile değişimlere karşı birlikte yanıt vermeye hazır olduğunu bildirmişti.

ABD-Çin tarife gerilimi

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş ve ABD ile Çin birbirlerine misilleme olarak ek tarifeler uygulayacaklarını açıklamıştı.

Trump, 9 Nisan'da Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
Adalet Bakanı Tunç: Bugün şehit savcımız Kiraz'ın izinden giden, vatanına aşkla bağlı binlerce hakim-savcımız var
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'nde törenle anıldı
Türk Polis Teşkilatının "delil avcıları" bilimsel yöntemlerle suçu ortaya çıkarıyor
Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında

Benzer haberler

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem: (El Salvador'a gönderilenler) Hayatları boyunca orada kalmalı

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem: (El Salvador'a gönderilenler) Hayatları boyunca orada kalmalı

Avustralya, Trump'ın tarifelerine karşı Çin'le işbirliği yapma olasılığını reddetti

Güney Kore'de eski ana muhalefet lideri Lee devlet başkanlığı için yarışacağını açıkladı

AB, ABD'nin tarifeleri erteleme kararını olumlu karşıladı

AB, ABD'nin tarifeleri erteleme kararını olumlu karşıladı
ABD'nin düşen kömür üretimini artırmaya Trump'tan kararname ile destek

ABD'nin düşen kömür üretimini artırmaya Trump'tan kararname ile destek
Uzmanlara göre Trump, AB'ye 350 milyar dolarlık enerji çağrısıyla enerjiyi siyasi koz haline getiriyor

Uzmanlara göre Trump, AB'ye 350 milyar dolarlık enerji çağrısıyla enerjiyi siyasi koz haline getiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet