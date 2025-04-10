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Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem: "(El Salvador'a gönderilenler) Hayatları boyunca orada kalmalı"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, MS-13 ve Tren de Aragua çeteleri üyesi oldukları gerekçesiyle El Salvador Hapishanesine gönderilenlerin "hayatları boyunca orada kalması" gerektiğini söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem: "(El Salvador'a gönderilenler) Hayatları boyunca orada kalmalı"

Ankara

Axios'un haberine göre Noem, Washington'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) etkinliğinin ardından, El Salvador'a gönderilen kişilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çete üyeliği gerekçesiyle gönderilen bu kişilerin orada durmaları konusunda kararlı olduklarını ifade eden Noem, "Hayatları boyunca orada kalmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Noem ayrıca, bu değerlendirmenin ICE ve Dışişleri Bakanlığının istihbari çalışmalarına dayandığını aktardı.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden sayılan El Salvador merkezli MS-13 ve Venezuela merkezli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü"yle bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çeteleri üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı kişileri El Salvador Hapishanesine göndermişti.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

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