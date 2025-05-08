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Dünya

Güney Kore'de azledilen Yoon hakkındaki soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı ofisine baskın yapıldı

Güney Kore'de, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığından azledilen Yoon Suk Yeol'un 2023'teki bir askeri soruşturmaya müdahil olup olmadığıyla ilgili soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı ofisine baskın düzenledi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Güney Kore'de azledilen Yoon hakkındaki soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı ofisine baskın yapıldı

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, CIO'dan yapılan açıklamada, ofise ikinci kez düzenlenen baskında, soruşturma için "önemi bulunan materyaller" ele geçirildiği belirtildi.

Baskının, Yoon'un bir askerin ölümüne ilişkin 2023'te yapılan askeri soruşturmaya müdahil olup olmadığının incelendiği soruşturma kapsamında, o dönemde Devlet Başkanlığı ofisinde yapılan toplantı kayıtlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

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CIO'dan yetkililer, baskını yapan müfettişlerin Devlet Başkanlığı ofisine izin belgesini sunduğunu ve karşılıklı anlaşma yoluyla bazı gerekli materyallere el koyduğunu belirtti.

Olay

Onbaşı Chae Su-geun, Temmuz 2023'te başkent Seul'ün yaklaşık 161 kilometre güneydoğusundaki Yecheon kentinde arama görevindeyken taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Deniz Piyade Teşkilatı, olayla ilgili soruşturma sonucunda Onbaşı Chae'nin eski komutanı Lim Seong-geun ve diğer 7 askeri yetkilinin, taksirle öldürme ve diğer suçlamalarla polise sevk edilmesini istemişti.

İddialara göre, dönemin Savunma Bakanı Lee Jong-sup, bu talebi onaylamış ancak daha sonra Yoon'un baskısıyla kararını değiştirmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Ulusal Meclisteki oylamayla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yeni devlet başkanının belirleneceği seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı.

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