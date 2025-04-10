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Dünya

ABD'de Demokratlar, Elon Musk'ı "Trump yönetiminden ayrılmaya" zorlayacak

ABD'de Temsilciler Meclisindeki Demokrat üyelerin, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ı "yönetimden ayrılmaya zorlayacağı" bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
ABD'de Demokratlar, Elon Musk'ı "Trump yönetiminden ayrılmaya" zorlayacak

Ankara

Amerikan Axios haber portalının haberine göre, ABD Temsilciler Meclisinde 77 Demokrat üye, koordineli "Musk karşıtı" kampanya başlattı.

Demokrat üyeler, ABD Başkanı Trump'a yazdıkları mektupta "Yönetiminizden Musk'ın 30 Mayıs'a kadar istifasını, yasa gereği tüm karar alma yetkisini devredeceğini açıkça belirten acil kamu açıklaması talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mektupta Musk'ın, "Tesla ve SpaceX dahil şirketlerinden çekilmeden bir yıl boyunca "özel hükümet çalışanı" olarak geri dönmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Haberde, başlatılan kampanya için "özel hükümet çalışanlarının 130 günden fazla hizmet vermemesi yönündeki yasal gerekliliğin" dayanak gösterildiği belirtildi.

"Zaman geçiyor, yasa açık"

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Greg Casar, sosyal medya hesabı X'ten, "Yasa gereğince Elon Musk, 30 Mayıs'a kadar görevden alınmalı." paylaşımında bulunarak Trump'a net mesaj gönderdiklerini bildirdi.

Casar, "Zaman geçiyor, yasa açık. İnsanlar izliyor. Elon Musk'ı kovun." ifadelerini kullandı.

ABD basınına açıklamasında Cumhuriyetçiler üzerindeki kamuoyu baskısının 30 Mayıs'a kadar artacağını ileri süren Casar, Demokratların "emre amade yasal ve politik araçlarla kamuoyu baskısının tüm gücüne" sahip olduklarını savundu.

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