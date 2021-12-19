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Dünya, Koronavirüs

CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından CNN, ülkede Omicron varyantının etkisiyle artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yüz yüze çalışması gerekmeyen personeller için ofislerinde yeniden "uzaktan çalışma" usulüne geçti.

Dildar Baykan Atalay   | 19.12.2021
CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti

Washington

CNN Başkanı Jeff Zucker'in çalışanlara gönderdiği ve Amerikan basınına sızan nota göre, yüz yüze çalışma gerekmeyen alanlarda faaliyet gösteren çalışanlardan ofislere gelmemesi istendi.

Söz konusu adımın "önlem amaçlı" olduğunu vurgulayan Zucker, ülkede son dönemde Omicron varyantının etkisiyle artan Kovid-19 vakalarına işaret etti.

Zucker, ofislerde çalışan kişi sayısını olabildiğince azaltamaya çalıştıklarını, ofise gelmesi gereken personelin sürekli maske takması gerektiğinin altını çizdi.

ABD tekrar Kovid-19'un pençesinde

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriliyor.

Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vakalar, salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.

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