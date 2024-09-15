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DRON - Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi deniyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. -VTR-
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Dünya

Çin'de yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle Şanghay'da 9 bin 318 kişi tahliye edildi

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle, merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Çin'de yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle Şanghay'da 9 bin 318 kişi tahliye edildi

Pekin

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum tedbirlerinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, tedbirler kapsamında fırtınanın doğrudan etkisine maruz kalacağı öngörülen şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı'nın boşaltılacağı kaydedildi.

Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak seferi yapılamayacak.

Çin Meteoroloji İdaresine göre, saatteki hızı 151 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Bebinca Tayfunu, bu geceden itibaren ülkenin doğu kıyılarını etkileyecek. Tayfunun aşırı yağış getirmesi bekleniyor.

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