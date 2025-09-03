Dolar
Dünya

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Emre Aytekin  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Beijing

Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri uygun adım geçişi yaparken, ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı'nın Tienanmın Kapısı'nın balkonunda halka hitap etmesinin ardından tören aracına binerek Çang'an Bulvarı üzerinde konuşlanan birlikleri teftiş etti.

Bu, Çin liderinin Tienanmın Meydanı'nda Devlet Başkanı olarak nezaret ettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu.

Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in olduğu yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni protokol tribününden izledi.

Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.


