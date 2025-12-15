Dolar
Dünya

Çin'in yeni nesil uzun mesafe İHA'sı CH-7, ilk deneme uçuşunu yaptı

Çin'in uzun mesafe ve yüksek irtifa görevleri için geliştirdiği yeni insansız hava aracı (İHA) "CH-7"nin ilk deneme uçuşunu yaptığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Çin'in yeni nesil uzun mesafe İHA'sı CH-7, ilk deneme uçuşunu yaptı

Pekin

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, yüksek hızda hareket eden hayalet özellikli hava aracının ilk deneme uçuşu tamamlandı.

Uzun mesafe uçuş, yüksek seyir hızı ve hayalet özellikleri, hava aracının zorlu koşullarda yer gözlemi, veri desteği ve iletişim için kullanılabilmesini sağlıyor.

Çin Havacılık uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'ne (CASC) bağlı Çin Havacılık Uzay Aerodinamiği Akademisi tarafından geliştirilen hava aracı, 27,3 metre kanat açıklığı ile 8 tona kadar ağırlıkla kalkış yapabiliyor.

Keşif menzili 2 bin kilometreyi aşan CH-7, Mach 0.5 seyir hızıyla 16 bin metre azami irtifada 16 saate kadar uçabiliyor.

ABD'nin "RQ-180" modelinin muadili

CH-7 işlevi ve kabiliyetleri bakımından ABD'nin hayalet özellikli keşif İHA'sı "RQ-180"in muadili olarak görülüyor.

Çin'in İHA envanterini son dönemde yeni nesil büyük ve ağır insansız hava araçlarıyla çeşitlendirdiği gözleniyor.

En son, "Jetank" olarak da anılan, ağır insansız hava aracı "Ciu Tien"in ilk deneme uçuşunu 11 Aralık'ta yaptığı bildirilmişti.





