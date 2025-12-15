Dolar
42.70
Euro
50.22
Altın
4,345.75
ETH/USDT
3,157.20
BTC/USDT
89,735.00
BIST 100
11,454.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin, iki otomobil modeline daha 3. seviye otonom sürüş için onay verdi

Çin, kamuya ait otomotiv şirketleri tarafından geliştirilen iki otomobil modeline daha, şehir trafiğinde sürücünün koltuğunda bulunmasının şart koşulduğu 3. seviye otonom sürüş onayı verdi.

Emre Aytekin  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Çin, iki otomobil modeline daha 3. seviye otonom sürüş için onay verdi

Pekin

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çongçing merkezli Changan Automobile ve Pekin merkezli BAIC Motor şirketlerinin, geliştirdikleri elektrikli sedan modelleriyle, bulundukları şehirlerdeki belirlenen bölgelerde pilot uygulamalara başlayabilecekleri belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Birliği (SAE International) standartlarına göre 3. seviye otonom sürüş, trafikte veya otoyollarda tanımlanmış koşullarda, sürücünün gerektiğinde müdahale etmek üzere sürücü koltuğunda oturduğu otonom araç seyrini ifade ediyor.

Bakanlık, otonom sürüş testleri ve güvenlik değerlendirmeleri için uzman ekiplerin halen çalışmalar yürüttüğünü ve akıllı bağlantılı araçların trafiğe erişimini ve bu alandaki düzenleyici standartları iyileştirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Daha önce Çinli otomotiv şirketleri SAIC ve BYD ile Alman firmaları Mercedes-Benz ve BMW, Çin'de 3. seviye otonom sürüş için onay almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, sıfır atık vizyonu ve iklim diplomasisiyle küresel liderliğe yürüyor
Sındırgı'da ağır hasarlı 18 bina daha yıkıldı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
RTÜK, "Jasmine" adlı yapım hakkında inceleme başlattı

Benzer haberler

Çin, iki otomobil modeline daha 3. seviye otonom sürüş için onay verdi

Çin, iki otomobil modeline daha 3. seviye otonom sürüş için onay verdi

Çin için yapay zeka "ulusal beka" meselesi

Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri kasımda devam etti

Çin'de yapay zeka endüstrisinin değerinin 170 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor

Çin'de yapay zeka endüstrisinin değerinin 170 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor
Çin, ülke nüfusundaki düşüşe karşı doğum masraflarını ücretsiz hale getirecek

Çin, ülke nüfusundaki düşüşe karşı doğum masraflarını ücretsiz hale getirecek
Tokyo-Pekin gerilimi, Japon üyeleri olan Güney Koreli müzik gruplarının Çin'deki faaliyetlerini etkiliyor

Tokyo-Pekin gerilimi, Japon üyeleri olan Güney Koreli müzik gruplarının Çin'deki faaliyetlerini etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet