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Dünya

Çin, Rusya ve İran, Umman Körfezi yakınında ortak deniz tatbikatı düzenliyor

Çin, Rusya ve İran donanmalarının, Umman Körfezi yakınında ortak deniz tatbikatına başladığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Çin, Rusya ve İran, Umman Körfezi yakınında ortak deniz tatbikatı düzenliyor

Pekin

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenlik Bağı-2024" adı verilen tatbikatın, 11-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Çin Halk Kurutuş Ordusu Donanması 45. Filosu'na bağlı görev yapan güdümlü füze muhribi Urumçi, füze firkateyni Linyi ve ikmal gemisi Dongpinghu'nun katıldığı tatbikatın, "bölgesel deniz güvenliğinin ortak korunmasını amaçladığı" ifade edildi.

Tatbikatın, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırıları ve buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'de hedeflere yönelik saldırılarıyla bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Tatbikat, geçen yıl "Güvenlik Bağı-2023" adıyla gerçekleştirilmişti. Tatbikata Çin'den Güney Deniz Filosu'na bağlı görev yapan Nanning muhribi, Rusya'nın hiporsonik füze taşıyan fırkateyni Amiral Gorshkov ve İran'ın hafif fırkateyni Jamaran katılmıştı.

Tatbikatta, üç ülke donanmalarının terörle ve korsanlıkla mücadele talimi yaptığı, bu talimlerden birinin kaçırılan bir ticari gemiye düzenlenen kurtarma operasyonu senaryosu üzerine olduğu bildirilmişti.

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