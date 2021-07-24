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Dünya, Koronavirüs

Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı

Şeyma Uzundere   | 24.07.2021
Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı

Ankara

Çin, Myanmar sınırında yer alan Yünnan eyaletindeki Ciangçıng bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Çin hükümeti, Pu'er şehrinin güneydoğusundaki Ciangçıng bölgesinde iş yerlerinin, okulların ve pazarların 26-27 Temmuz'da kapalı olacağını ve bölgeye giriş çıkışların yasaklanacağını duyurdu.

Ciangçıng'de virüse yakalananların sayısının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı. Yetkililer, bölge sakinlerinin tümüne Kovid-19 testi yapılacağını bildirdi.

Yünnan eyaletinde 218'si yurt dışı kaynaklı, 297 hastanın tedavisi sürüyor.

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