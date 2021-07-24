Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı
Ankara
Çin, Myanmar sınırında yer alan Yünnan eyaletindeki Ciangçıng bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını bildirdi.
Çin hükümeti, Pu'er şehrinin güneydoğusundaki Ciangçıng bölgesinde iş yerlerinin, okulların ve pazarların 26-27 Temmuz'da kapalı olacağını ve bölgeye giriş çıkışların yasaklanacağını duyurdu.
Ciangçıng'de virüse yakalananların sayısının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı. Yetkililer, bölge sakinlerinin tümüne Kovid-19 testi yapılacağını bildirdi.
Yünnan eyaletinde 218'si yurt dışı kaynaklı, 297 hastanın tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.