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Ekonomi

Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,1 düştü

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,1'lik düşüş kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,1 düştü Fotoğraf: Mert Alper Derviş/AA

Washington

Küresel teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'in verilerine göre, Çin'in akıllı telefon satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 1,5 artarak art arda ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme gösterdi.

Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları söz konusu dönemde yüzde 19,1 azalırken, Huawei'nin satışları yüzde 69,7 arttı.

Ülkede Apple'ın geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,7 olan pazar payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7'ye geriledi.

Huawei'nin pazar payı ise bu dönemde yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e çıktı.

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