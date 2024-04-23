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Ekonomi

Tesla, Almanya'daki giga fabrikasında çalışan 400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan giga fabrikasındaki çalışanlardan 400'ünü işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Tesla, Almanya'daki giga fabrikasında çalışan 400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Berlin

Tesla'dan yapılan açıklamada, elektrikli otomobiller için şu anda küresel olarak zayıflayan talebin Tesla'yı da zorluklarla karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasında 400 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı, bunun zorunlu işten çıkarma yerine gönüllü bir programla yapılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Gönüllü işten çıkarmalar için Almanya'daki giga fabrikasının iş konseyi ile görüşmeler yapıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Tesla'nın Gruenheide tesisinde 12 binden fazla kişi çalışıyor. Geçen hafta da fabrikanın yaklaşık 300 geçici işçisiyle yollarını ayıracağı açıklanmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, bu ay küresel iş gücünde yaklaşık yüzde 10 azaltma yapacağını duyurmuştu.

Tesla'nın satışları ilk çeyrekte 2020'den bu yana ilk kez düşmüştü

Tesla'nın nisan ayında açıkladığı 2024'ün ilk 3 ayına ilişkin araç üretim ve teslimat verilerine göre, şirketin otomobil teslimatları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 geriledi ve 2020'den bu yana yıllık bazda ilk kez düşüş gösterdi.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını yaptığı araç sayısı 386 bin 810 oldu. Piyasa beklentisi bu sayının 450 bin civarında olacağı yönündeydi.

Tesla'nın ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını da bugün açıklaması bekleniyor.

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