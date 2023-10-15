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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: "(Filistin'e) tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor. Bu tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli." dedi.

Emre Aytekin  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: "(Filistin'e) tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli"

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının bugünkü duruma gelmesinin temel sebebinin, Filistin halkının devlet kurma hakkının uzun zamandır askıya alınması olduğunu belirterek, "Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor. Bu tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail'i eleştiren Vang, "nefsi müdafaa" hakkının kullanılmasının uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka uygun olması, sivillerin ve tutsak kişilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine işaret ederek "Şiddete şiddetle karşılık vermek yalnızca daha fazla tahribata ve daha ciddi krizlere yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, İsrail-Filistin çatışmasında önceliğin, gerilimin düşürülmesi ve Gazze Şeridi'nde ciddi insani felaketten kaçınılması, böylelikle daha fazla can kaybının ortaya çıkmasının ve Orta Doğu Barışı Süreci'nin mahvının önlenmesi olduğunu kaydetti.

Çin'in İslam ülkelerinin Filistin sorununda tek ses olmasını, birliği ve eş güdümü güçlendirmesini desteklediğinin altını çizen Vang, "Uluslararası toplum, tüm tarafların sivillere zarar veren eylemlerine karşı çıkmak için harekete geçmeli. Birleşmiş Milletler (BM) ve bilhassa BM Güvenlik Konseyi sorumluluk üstlenip rolünü yerine getirmeli." diye konuştu.

Vang, Çin'in barışın ve adaletin yanında olmaya ve Filistin halkının ulusal hakları için verdiği haklı davayı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

İranlı Bakan da Gazze'de sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve insani krizin hafifletilmesi için acilen adım atılması gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'daki güncel durumun tehlikesine ve savaşın yayılması riskine işaret eden Abdullahiyan, İran'ın sorunun siyasi yöntemle çözülmesini umduğunu, bu doğrultuda Çin ile iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

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