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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD'ye ödün vermek yalnızca zorbalığı cesaretlendirecektir

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası nedeniyle tırmanan ticaret geriliminde Washington yönetimini zorbalıkla suçlarken ülkesinin bu konuda asla ödün vermeyeceğini vurguladı.

Emre Aytekin  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD'ye ödün vermek yalnızca zorbalığı cesaretlendirecektir

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

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Çinli Bakan, ABD yönetiminin tarife politikasıyla tek taraflılığı izlediği, kendi ülkesinin çıkarlarını tüm uluslararası kamunun çıkarının üzerinde tuttuğunu belirtti.

Uzun zaman serbest ticaretten büyük kazanç sağlayan ABD'nin, aşırı taleplerini diğer ülkelere kabul ettirmek için tarifeleri koz olarak kullandığına işaret eden Vang, "(ABD'ye) ödün vermek yalnızca zorbalığı cesaretlendirecektir." dedi.

Vang, Çin'in çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret kurallarını koruyacağını ifade ederek BRICS ülkelerine korumacılığın tüm biçimlerine karşı çıkma ve merkezin Dünya Ticaret Örgütünün olduğu çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısında bulundu.

Ukrayna, Gazze ve İran

Ukrayna krizinde yeni gelişmeler olduğuna dikkati çeken Vang, Çin'in barışa yönelik tüm çabaları desteklediğini ve tarafların krizin kökeninde yatan sorunları çözerek adil, kalıcı, bağlayıcı ve kabul edilebilir bir barış anlaşmasına varmasını umduklarını dile getirdi.

Vang, Orta Doğu'daki durumun kritik bir noktaya evrildiğine işaret ederek Filistin sorununun yeniden marjinalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

En önemli önceliğin Gazze'de kapsamlı ateşkesin sağlanması ve insani felakete son verilmesi olduğunun altını çizen Vang, uzun dönemli stratejinin de Filistin Devleti ile İsrail Devleti'nin barış içinde bir arada yaşayacağı iki devletli çözümün teşvik edilmesi olması gerektiğini kaydetti.

Vang, İran'ın nükleer sorununun yeniden diyalog doğrultusuna girmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Orta Doğu'da güç kullanılmasına karşı olduklarını, bölgede uzun dönemli barış ve istikrar için BRICS üyeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Pekin yönetimi, müzakerelerin sürdüğü iddiasını reddederken Washington'ı bu konuda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

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