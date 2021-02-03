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Dünya, Koronavirüs

Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlamayı planladığını açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 03.02.2021
Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gelişmekte olan ülkelerdeki Kovid-19 aşı açığının kapatılması yönündeki talebini karşılayacağını ve gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "İmkan sahibi uluslararası toplumun harekete geçmesini, somut eylem yoluyla Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) ve Dünya Sağlık Örgütünün çalışmasını desteklemesini, gelişmekte olan ülkelerin aşıları zamanında elde etmesine yardımda bulunmasını ve uluslararası toplumun yakın tarihte salgını yenmesine katkı sunmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çin, halihazırda gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşılarından büyük miktarlarda gönderdi. DSÖ'nün Çin aşılarının acil kullanımını onaylamak için yürüttüğü değerlendirme süreci devam ediyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

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