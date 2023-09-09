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Dünya

Çin Başbakanı Li: G20'nin bölünme yerine birliğe, dışlayıcılık yerine kapsayıcılığa ihtiyacı var

Çin Başbakanı Li Çiang, G20 ülkelerine, bölünme ve cepheleşme yerine kapsayıcılığı ve işbirliğini benimseyerek, ekonomik küreselleşmeyi sürdürme çağrısında bulundu.

Emre Aytekin  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Çin Başbakanı Li: G20'nin bölünme yerine birliğe, dışlayıcılık yerine kapsayıcılığa ihtiyacı var

Pekin

Li, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. G20 Zirvesi'nin liderler oturumunda konuştu.

Konuşmasında, G20 üyelerinin grubun kuruluşundaki birliktelik ve işbirliği hedefine bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Li, "G20'nin bölünme yerine birliğe, cepheleşme yerine işbirliğine, dışlayıcılık yerine kapsayıcılığa ihtiyacı var." dedi.

Li, insanlığın ortak bir kaderi paylaştığını, hiçbir ülkenin ortak zorluklar ve büyük çaplı krizlerden azade olamayacağını belirterek, "G20 üyeleri ekonomik küreselleşmeyi kararlılıkla ilerletmeli, sanayi ve tedarik zincirlerinin işlerliğini ve istikrarını birlikte muhafaza etmelidir." ifadesini kullandı.

G20 ülkelerinin, küresel ekonomik toparlanmanın sağlanması için birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret eden Li, makro ekonomik politikalarda eşgüdümü güçlendirerek büyüme için güven ve enerjinin sağlanmasının öneminin altını çizdi.

Li, G20 ülkelerinin "dünyanın yeşil evini" korumak için birlikte çalışması, düşük karbonlu yeşil kalkınmayı destekleyerek, deniz ekolojisini koruyarak sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesinde ortak olması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Li, Yeni Delhi'deki zirveye katılmayan Devlet Başkanı Şi Cinping'in yerine ülkesini temsil ediyor.

Şi, G20 liderler zirvelerinin düzenli gerçekleştirildiği 2008'den bu yana toplantılara bizzat katılmayan ilk Çin Devlet Başkanı olmuştu.

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