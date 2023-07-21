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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye gelecek.

Ali Kemal Akan  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İstanbul'da yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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