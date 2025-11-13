Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulundu.

