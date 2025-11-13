Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulundu.
