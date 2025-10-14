Dolar
Dünya

CAS, İsrail'in Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılmak için yaptığı itirazı reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İsrail'in 2025 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için yaptığı itirazı reddetti.

Mutlu Demirtaştan  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
CAS, İsrail'in Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılmak için yaptığı itirazı reddetti

İstanbul

CAS'tan yapılan açıklamada, İsrail Cimnastik Federasyonunun, 19-25 Ekim'deki şampiyonaya katılacak İsrailli sporculara ev sahibi Endonezya tarafından vize verilmemesi kararına itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrailli sporcular Artem Dolgophyat, Eyal Indig, Ron Payatov, Lihie Raz, Yali Shoshani ve Roni Shamay'ın organizasyona katılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ev sahipliğinin başka ülkeye verilmesi veya şampiyonanın iptal edilmesi istemiyle başvuruda bulunulduğu aktarıldı.

Acil geçici tedbir talebiyle yapılan başvurunun CAS Temyiz Tahkim Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından değerlendirilerek reddedildiği ifade edildi.

Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" belirterek İsrailli sporculara vize verilmeyeceğini açıklamıştı.

İlgili konular
