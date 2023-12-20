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Dünya

Cape Town'da yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri güneyindeki dağlık alanda çıkan yangının ardından bölgedeki bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.

Murat Özgür Güvendik  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Cape Town'da yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi

Johannesburg

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Simon's Town bölgesinde 19 Aralık'ta çıkan yangının çevreye yayılmasının ardındanSimonskloof ve Harbour Heights bölgelerinde yaşayanlar tahliye edildi.

Yaklaşık 300 itfaiye erininin müdahale ettiği yangında 5 itfaiyeci yaralandı. Yaralananlardan 2'si hastaneye kaldırıldı.

Cape Town Acil Servis Sözcüsü Jermaine Carelse, basına yaptığı açıklamada, yangında Güney Afrika donanma üssüne ait bir binanın hasar aldığı bilgisi paylaşıldı.

İtfaiyecilerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.


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