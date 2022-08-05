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Dünya

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 3. yılında İslamabad'da yürüyüş

Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının 3. yılında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 05.08.2022
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının 3. yılında İslamabad'da yürüyüş Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığı binasından hareket eden grup, Cammu Keşmir halkı ile dayanışma göstermek adına D-Çovk Bulvarı’na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Sohail Mahmud, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, Keşmir halkına destek mesajları içeren pankartlar taşırken, Hindistan aleyhine sloganlar attı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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