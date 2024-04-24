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Dünya

Hindistan'da "çöp dağındaki" yangının ardından dumanlar başkenti etkisi altına aldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Gazipur çöp depolama alanında 21 Nisan'da çıkan yangının ardından, zehirli gazlardan dolayı kentte şikayetlerin arttığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Hindistan'da "çöp dağındaki" yangının ardından dumanlar başkenti etkisi altına aldı

Ankara

CNN'in haberinde, Gazipur çöp sahasında 21 Nisan'da çıkan yangının ardından zehirli gazların başkentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Haberde, yangının büyük oranda söndürülmesine rağmen halkın, zehirli gazlar nedeniyle boğaz ve göz tahrişinden şikayet ettiği kaydedildi.

Yangının, parçalanan çöplerden çıkan yanıcı gazlar nedeniyle başladığı tahmin ediliyor.

​​​​​​​Gazipur'daki yaklaşık 65 metrelik "çöp dağının" neredeyse, dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Tac Mahal kadar yüksek olduğu biliniyor.

Çürüyen atıklarla dolup taşan ve tehlikeli gazlar yayan çöplük, yıllardır yaşanan yangınlarla halkın sağlığını olumsuz etkiliyor.

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