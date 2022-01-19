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Dünya

British Airways 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye olan bazı uçuşları iptal etti

İngiliz havayolu şirketi British Airways, ABD'de 5G teknolojisine geçilmesi sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bu ülke bağlantılı bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 19.01.2022
British Airways 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye olan bazı uçuşları iptal etti

Londra

İngiliz havayolu şirketi British Airways (BA), ABD'de 5G teknolojisine geçilmesi sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bu ülke bağlantılı bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kararın, ABD'de havaalanları yakınlarındaki cep telefonu hizmetinin C-bant dizisinin etkinleştirilmesinin, uçakların navigasyon sistemlerini bozabileceği endişesiyle verildiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan Boston, Chicago, Los Angeles, New York, ve San Francisco'ya yapılması planlanan "az sayıda" uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Hava yolu şirketinin açıklamasında, "Güvenlik, her zaman önceliğimizdir. ABD'deki durumu yakından izliyoruz ve önümüzdeki birkaç saat içinde programımızı gözden geçirmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

ABD'de telefon şirketlerinin 5G'ye geçişi erteleme süresi bugün doldu

ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine, 4 Ocak'ta 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurmuştu.

AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz." ifadesi kullanılmıştı.

Boeing ve Airbus, 5G teknolojisi konusunda uyarmıştı

Dünyanın en büyük uçak üreticileri Boeing ve Airbus şirketlerinin Üst Yöneticileri (CEO), 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, "5G teknolojisine geçişin ertelenmesi" çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesinin ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.

AT&T ve Verizon, 5 Ocak'tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.

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