Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,808.16
ETH/USDT
1,636.40
BTC/USDT
23,427.00
BIST 100
5,081.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor. NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan roket, Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı
logo
Dünya

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e çıktı.

Sinan Doğan   | 27.02.2023
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Bogota

Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı eyalette, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, şubat ayı boyunca beklenen yağışların 24 saatte eyalete düştüğü duyurulmuş, zararın büyük olduğu belirtilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.

Sel ve toprak kaymalarında 2 binden fazla kişinin evsiz kaldığı, 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerine yapılan ayni yardımlara ilişkin verileri paylaştı
28 Şubat "postmodern darbe"sinin üzerinden 26 yıl geçti
Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Balıkesir'de otomobil parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e çıktı

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 46'ya çıktı
Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü

Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet