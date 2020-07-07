Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
118,417.90
Altın
1,776.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Curic, Kovid-19 salgınının yayıldığı Sancak bölgesine Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bedrudin Brljavac,Lejla Biogradlija   | 07.07.2020
Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Novi Pazar

Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ın salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini ve bölgedeki imkanların kısıtlı olduğunu belirterek, "Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor." ifadesini kullandı.

Bu dayanışma örneğinin, Sancak halkı ile Türkiye'deki Sancak kökenli Boşnakların Türkiye, Sırbistan ve Karadağ arasında yıkılmaz bir köprü olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Curic, yardımların, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduğunun en önemli göstergesi olduğunun altını çizdi.

Curic, Sancak bölgesine gönderilen yardımın Kovid-19 salgınının etkilerini azaltacağı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu arada, Sancak bölgesindeki durumun geçen ay sonuna doğru kötüleşmesinin ardından Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek bölge için acil yardım talebinde bulunmuştu. Yardım çağrısına kısa sürede cevap veren Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 4 Temmuz'da Sancak bölgesine maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti
İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı
Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19’un yeni yayılma alanları haline geldi
Son 24 saatte Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti

İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı

AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 8,3 küçülecek

Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu
Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19’un yeni yayılma alanları haline geldi

Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19’un yeni yayılma alanları haline geldi
Yerli ödeme yazılım kuruluşu pandemiyle hedef büyüttü

Yerli ödeme yazılım kuruluşu pandemiyle hedef büyüttü