Boşnak lider İzetbegoviç: Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük atılımlar gerçekleştirdi
Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi olan Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.
Saraybosna
İzetbegoviç, Bosna Hersek'teki Vijesti.ba haber portalına verdiği röportajda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde ekonomide önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki belediye başkanlığı döneminden itibaren başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayan İzetbegoviç, "Türkiye, Erdoğan liderliğinde ekonomi, diplomasi ve savunma alanlarında, her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Avrupa artık Türkiye ile daha fazla ilgileniyor." değerlendirmesinde bulundu.
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İzetbegoviç, Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in sebep olduğu siyasi kriz konusunda Erdoğan ile görüştüğünü ifade etti.
SDA lideri İzetbegoviç, Erdoğan'ın, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini, bu çerçevede Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını belirten mesajının Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e de iletildiğini aktardı.
"Yüksek Temsilcilik Ofisi kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin İzetbegoviç, şunları kaydetti:
"Dodik'in yalnızca Bosna Hersek'te değil, Sırbistan ve Rusya'da da derin kökleri, güçlü destekçileri var ama uzun vadede kuralları aşarak üstün gelemeyecek. Bu adamın hizaya gelmesi, insanlara ve yasalara saygı duyması gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.