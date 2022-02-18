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Dünya

Bosna'dan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın ülkenin NATO üyeliğine ilişkin açıklamasına tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in "Bosna Hersek'in NATO üyeliği" konusunda yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Zehra Adılovıc   | 18.02.2022
Bosna'dan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın ülkenin NATO üyeliğine ilişkin açıklamasına tepki

Saraybosna

Zeljko Komsic, Milanovic'in, "Bosna Hersek'in işlevsiz olduğu ve NATO'ya katılamayacağı" yönündeki açıklamalarını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Bosna Hersek'teki seçimlerin, ülkenin iç işi olduğunu ifade eden Komsic, "Seçimlerin olup olmayacağına Zagreb karar veremez. Buna ancak Bosna Hersek karar verebilir." diye konuştu.

Komsic, Bosna Hersek seçim sürecine herhangi bir müdahalenin, egemen ve demokratik bir devlete saldırı olarak anlaşılacağının altını çizdi.

NATO üyeliği konusunda Bosna Hersek'in gereken adımları attığını belirten Komsic, "NATO'ya kabul kararı çok daha önemli yerlerde verilecek." ifadesini kullandı.

Komsic, “Eğer Milanovic Bosna Hersek'i aşağılayarak , Bosna Hersek'teki çıkarlarını koruyacağını sanıyorsa, yanılıyor.” dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bosna’nın NATO üyeliği" açıklaması

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek'in, seçim kanunuyla ilgili adımları atmaması durumunda "asla NATO üyesi olamayacağını" belirtmişti.

Milanovic, Pozega şehrinde düzenlenen 33. asker alım töreninde yaptığı konuşmada, Hırvatistan'ın NATO üyesi olduğunu hatırlatarak "Bir ülkenin NATO üyesi olması için Hırvatistan'ın da onayı alınmakta. Bosna Hersek'in NATO süreci için de Hırvatistan'ın onayı gerekli." ifadelerini kullanmıştı.

Milanovic, Bosna'da Hırvatlar ile alay edildiğini savunarak "Bosna Hersek gibi işlevsiz bir devlet, NATO'ya nasıl girebilir? Bosna Hersek, NATO'ya asla giremeyecek. Bunun için Türkiye'nin olduğu kadar Hırvatistan'ın da onayı gerekli." diye konuşmuştu.

Ukrayna-Rusya krizi hakkında da konuşan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, NATO'nun, Ukrayna'da büyümesinin Hırvatistan'ın çıkarlarına karşı olduğunu kaydetmişti.

Milanovic, "NATO üyesi bir ülke olarak bizim askerlerimizin oraya gitmesini istemiyorum. Ben Cumhurbaşkanı oldukça NATO'nun genişlememesi gerektiği görüşünde olacağım." demişti.

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