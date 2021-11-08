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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç: Erdoğan çok güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider olduğunu, Bosna Hersek'in bundan faydalanması gerektiğini söyledi.

Lejla Biogradlija   | 08.11.2021
Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç: Erdoğan çok güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider

Saraybosna

İzetbegoviç, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Erdoğan ile 2 saat süren toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını ifade eden İzetbegoviç, "Erdoğan'ın (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic) Vucic ve (Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorard Dodik) Dodik ile iyi ilişkileri var. Erdoğan, çok güçlü ve iyi ilişkiler kuran bir lider. Bundan faydalanmamız lazım." dedi.

İzetbegoviç, Balkan bölgesinden insanların göç etmesine neden olan sorunlar üretmek yerine Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne odaklanmak gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin yardımcı olabileceği iyi işlerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İzetbegoviç, 2 Kasım'da Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile görüşmüştü.

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