Dünya

Borrell'e göre Trump, Putin'le anlaşmayı Zelenskiy'e dayatmak istiyor

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'daki medya grubu Prisa'nın organize ettiği bir konferansta, Trump'ın Putin'le anlaşmayı Zelenskiy'e dayatmak istediğini dile getirdi.

Şenhan Bolelli  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Borrell'e göre Trump, Putin'le anlaşmayı Zelenskiy'e dayatmak istiyor

Madrid

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile anlaştığını ve bunu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "dayatmak istediğini" söyledi.

Borrell, İspanya'daki medya grubu Prisa'nın Barselona kentinde organize ettiği bir konferansta konuştu.

Josep Borrell, "Bana göre Trump ve Putin arasında Alaska'da imzaladıkları bir anlaşma var ve Trump'ın görevi bu anlaşmayı kabul edilebilir kılmak ya da Zelenskiy'e dayatmak. Trump, Zelenskiy Beyaz Saray'dayken (ağustos ayında) bunu yapmadı çünkü oraya giden ve onu bir şekilde destekleyen tüm Avrupalılar Zelenskiy'i çevreliyordu, ancak son toplantıda (17 Ekim'de) bunu yapmış gibi görünüyor." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, Zelenskiy'i ağırladığı Beyaz Saray'daki son toplantıda, Ukrayna Devlet Başkanı'na "Bu savaş sona ermeli ve topraklarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Eğer vazgeçmezseniz, Rusya sizi yok edecek" dediğini kaydeden Borrell, Avrupa'nın ne yapması gerektiğine karar vermesinin zorunluluk olduğunu savundu.

Eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, "Avrupa şu anda bir varoluş sorusuyla karşı karşıya. ABD, Ukrayna'ya savunma yardımını vermezse, biz verecek miyiz? Avrupalı ​​gençlere, 'Elinizde silahlarla ülkenizi savunmaya hazır mısınız?' diye sorulduğunda, sadece yüzde 30'unun 'evet' dediğini belirten anketler var." ifadesini kullandı.

