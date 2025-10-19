Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,943.40
BTC/USDT
108,167.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy: Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ve savaşı bitirmek istemediğini ifade etti.

Davit Kachkachishvili  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Zelenskiy: Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'daki sivil ve kritik altyapılara yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun sadece son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 3 bin 270 insansız hava aracı (İHA), 1370 güdümlü bomba ve farklı türden yaklaşık 50 füze kullandığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için daha önce koşulsuz ateşkesin sağlanması, havada, denizde ve karada saldırıların durdurulması için "defalarca" farklı önerilerde bulunduklarını belirten, "Ama bu süreci sürekli yavaşlatan, manipüle eden, müzakereleri uzatan, halkımızı hava saldırılarıyla terörize eden ve cepheye yönelik saldırıları tırmandıran Rusya'dır. Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Müttefiklere Rusya'ya baskı kurmaları çağrısı yapan Zelenskiy, "güç yoluyla barış sağlanmasının" mümkün olduğunu savundu.

Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i görüşmelerle durdurmak işe yaramayacak, baskı gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4'üncü toplantısını yaptı
Bakan Fidan, Filistin'e Destek Platformu ve Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek
Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye sürecine sabotaj düzenleyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz

Benzer haberler

Zelenskiy: Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor

Zelenskiy: Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'a hava saldırıları düzenledi

Rusya-Ukrayna savaşı Rus ekonomisini nasıl etkiledi?

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Türkiye, Gazze için tarihi bir ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Türkiye, Gazze için tarihi bir ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu
Putin: Batılı seçkinlerin saldırgan eylemleri sonucu enerji mimarisi bozuluyor

Putin: Batılı seçkinlerin saldırgan eylemleri sonucu enerji mimarisi bozuluyor
ABD Savunma Bakanı, Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini söyledi

ABD Savunma Bakanı, Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet