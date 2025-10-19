İsrail’in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kudüs/Gazze/İstanbul
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü.
Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı aktarıldı.
8 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılara ve enkaz altından çıkarılan Filistinlilerin naaşlarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda yaralanan 3 Filistinlinin daha hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi.
Öte yandan daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 10 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığı aktarıldı.
Gazze'deki sağlık ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı enkaz altında çok sayıda kaybın bulunduğu bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 159'a, yaralıların sayısının 170 bin 203'e yükseldiği ifade edildi.
Aşırı sağdan tam güçle saldırı çağrısı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.
Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.
Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.
Gazze'nin güneyindeki İsrail'in yaptığı yıkımla neredeyse dümdüz hale gelen Refah bölgesi, İsrail ordusunun konuşlandığı "sarı hat" bölgesinde yer alıyor.
İsrail'in silahlandırdığı Gazze'deki Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çetelerin sosyal medya paylaşımları, Gazze'nin Refah bölgesinde bulunduklarına işaret etmişti.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlediği baskında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateşte 42 yaşındaki Macid Muhammed Davud isimli Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saldırıda başından ciddi bir şekilde yaralanan bir gencin hastaneye kaldırıldığı, ayağından yaralanan bir Filistinlinin ise tedavi edildiği aktarıldı.
Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları yoğunlaşırken, bölgede en az 1054 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve aralarında 1600 çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Kassam Tugayları, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'ta yaşananlarla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze’nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan ‘kırmızı bölgeler’ olarak tanımlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten beri onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmamıştır.
Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz."
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, Gazze'ye "sert müdahalede bulunulması" talimatı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı.
Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi.
İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan "Hamas ağır bedel ödeyecek" tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.
İsrail ordusuna Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı iddia edildi. Ordunun buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.