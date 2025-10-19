Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da gece saatlerinden sabaha kadar düzenledikleri baskınlarda 3'ü çocuk en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mehmet Nuri Uçar  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İstanbul

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin baskında aralarında 3'ü çocuk, birkaçı da eski tutuklu olmak üzere en az 20 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde de gece boyunca geniş çaplı baskınlar düzenledi. Çok sayıda eve baskın yaparak sorgulama, darp ve yıkım eylemleri gerçekleştiren İsrail askerleri, bazı evlerde ve altyapıya ciddi zarar vererek sabaha karşı kentten geri çekilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail askerleri, vurdukları yaralı Filistinlinin sağlık ekiplerince hastaneye götürülmesini engelledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da bir mülteci kampına düzenledikleri baskında yaraladıkları Filistinlinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmesini engelledi, onlara tepki gösteren Filistinli kadını darbetti.

Filistin basınında yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Ayn Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Baskında, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail askerleri vurarak yaraladıkları Filistinlinin sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesini engelledi.

O anlara ait görüntüde yaralı Filistinlinin yerde yattığı, sağlık ekiplerinin ise ambulansla hastaneye götürmek için hazırlık yaptığı görülüyor.

Bölgeye gelen İsrail askerleri ise sağlık çalışanlarının yaralı Filistinliyi hastaneye götürmesini engelliyor.

Filistinli kadını darbettiler

İsrail askerlerinden biri, yaralının hastaneye götürülmesini engelledikleri için tepki gösteren bir kadını da darbetti.

İsrail askerlerinin yaralı Filistinliyi üzerinde uzandığı battaniyeden sürükleyerek bölgeden götürdüğü kameraya yansıdı.

Hastanede öldü

Sağlık ekiplerinin çabası sonrası İsrail askerlerinin elinden alınan yaralı Filistinli, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

